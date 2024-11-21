Масалитин рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы победить «Локомотив»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем 16-м туре РПЛ.

- Центральный матч тура – «Спартак» - «Локомотив». Есть сомнения в победе «железнодорожников»?

- Конечно, есть, потому что у «Спартака» имеется самолюбие. Нельзя постоянно проигрывать. Надо взять реванш у «Локомотива», поэтому настрой и игра будут хорошими. Две команды показывают атакующий футбол, значит, мы увидим голы. Если одна команда забьет, значит, вторая раскроется, пойдет открытый футбол, который любят зрители, без центра поля. Но все будет зависеть от исполнителей.

- Бабич получил травму в сборной – растяжение связок, и с большой долей вероятности, не сыграет с «Локомотивом». Это сильно осложнит дело для «Спартака», учитывая мощную атаку «железнодорожников»?

- Не скажу, что атака у гостей сильная. Да, команда много забивает, но это работа полузащиты, в том числе. Батраков и сам забивает, и пасы отдает. Решит «Спартак» эту проблему – будет ему в плюс. У «красно-белых» был отрезок, когда они несколько матчей провели на ноль. Поэтому ожидаю хорошей игры.

- Считаете, основная задача «Спартака» - нейтрализовать Батракова?

- В таких матчах на первый план выходит игра лидеров: Барко, Батракова. От них многое зависит.

- ЦСКА дома выиграет у «Ростова»?

- После первой паузы на сборную ЦСКА вообще расстроил по игре. Забил два мяча «Крыльям Советов». С организацией игры в нападении вообще проблемы. Непонятно, чем это вызвано. Сейчас «армейцы» делегировали в сборные порядка десять человек. Пока они доедут, соберутся. Не знаю, успеют ли приехать Лукин и Кисляк, акклиматизироваться. Кисляка считаю боевой единицей для команды. Не скажу, что «армейцы» безоговорочные фавориты. Есть преимущество домашней арены, но по игре присутствуют вопросы.

- Ничья не устроит ЦСКА?

- Если команда хочет попасть в тройку, конечно, надо выигрывать, по чемпионству вопрос уже закрыт. Понятно, что москвичам надо побеждать, потому что соберутся зрители и надо показать свой уровень.

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- «Зенит» легко разберется с «Оренбургом» на выезде?

- Не думаю, что будет игра в одну калитку. В Оренбурге своеобразное поле, и дома он может удивить. Команда Слишковича в родных стенах выступает хорошо. У нее проходят быстрые контратаки. Неожиданности могут быть.

- Считаете, «Зенит» и дальше будет терять очки?

- Уже надо прекращать все эксперименты и возвращаться к своей системе, которая приносит результат.

- Насколько сложно будет победить «Краснодару» в Химках?

- Здесь все может быть. «Краснодар» набрал хороший ход, но двухнедельная пауза может выбить из колеи и пойти во вред. А «Химкам» терять нечего. Тем более на своем поле. Им тоже нужны очки. Не скажу, что «быков» ожидает легкая прогулка.

- «Динамо» в Воронеже не потеряет очки?

- Все возможно. Личка никак не может решить вопрос с защитой и опорной зоной. Впереди все хорошо, а вот в средней линии и сзади есть проблемы. А что касается «Факела», дома он всегда мобилизован и не будет давать спуску «Динамо». Поэтому «бело-голубые» могут потерять очки.

Елена Григорьевская