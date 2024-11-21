«Зенит» определился с будущим Родригао и Артура

Питерский «Зенит» определился с планами на двух своих футболистов.

Как сообщает Metaratings, клуб не планирует расставаться с Родригао и Артуром в зимнее трансферное окно, бразильцы останутся в «Зените» как минимум до конца сезона.

29-летний Родригао принял участие в пяти матчах питерцев в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом, действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, в соглашении прописана опция продления ещё на сезон.

26-летний Артур перешёл в «Зенит» прошлой зимой из «Палмейраса» за 15 миллионов евро, в текущем сезоне он сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге, забил три гола и отдал пять голевых передач.