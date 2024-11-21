Гонду: «Возвращение Глушенкова – очень важный момент»

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду высказался о возвращении в строй полузащитника Максима Глушенкова.

«Я думаю, что его возвращение — очень важный момент, он один из ключевых игроков команды. Все мы рассчитываем, что он принесет еще больше пользы», - цитирует Гонду пресс-служба клуба.

Гонду отметил, что сыграл всего несколько матчей с Глушенковым, но этого хватило, чтобы понять уровень россиянина.

25-летний полузащитник перешёл в «Зенит» из «Локомотива» летом за шесть миллионов евро. Глушенков из-за череды травм провёл пока лишь 10 матчей за питерцев, в которых забил девять голов и отдал одну голевую передачу.