Тедеев: «Дзюба остается сильнейшим нападающим России»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что нападающий его команды Артём Дзюба заслуживает вызова в сборную России.

«Он остается сильнейшим нападающим в России наряду с некоторыми другими игроками. Это сугубо мое личное мнение», - цитирует Тедеева «РБ Спорт».

Отметим, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории сборной России, на данный момент он делит эту строчку с завершившим карьеру Александром Кержаковым, на счету обоих по 30 голов.

36-летний Дзюба сыграл семь матчей за «Акрон» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.