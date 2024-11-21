Дюков поддержал слова Спаллетти о России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков в разговоре с журналистами отреагировал на интервью наставника сборной Италии Лучано Спаллетти. Специалист заявил, что ФИФА и УЕФА несправедливо относятся к России.

«С Лучано Спаллетти не общался после отстранения нашей сборной. Как я воспринял его слова? В принципе, он прав», - передает слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Спаллетти долгое время тренировал петербургский «Зенит». Итальянец занимал пост наставника «сине-бело-голубых» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом РПЛ.

Россия отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.