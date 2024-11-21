Российский нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров, родвишйся в Словении, заявил, что не задумывался о выступлении за другую сборную.

«У меня душа не лежит к другой сборной. Сердце в России. Хочется играть за своих близких, за семью, за родину», - цитирует Кокшарова «РБ Спорт».

Отметим, что некоторые футболисты приняли решение выступать за другие сборные из-за отстранения России от международных сорвенований.

Кокшаров является футболистом молодёжной сборной России, за которую он дебютировал в ноябре 2023 года и отметиля дублем в первом матче. Что касается «Краснодара», то Александр лишь однажды появлялся на поле в нынешнем сезоне, пропустив его начало из-за серьёзной травмы.