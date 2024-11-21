Кечинов высказал мнение о матче «Спартака» и «Локомотива»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Интересно, какую тактику придумает Станкович. В обороне у «Спартака» проблемы. Тем интереснее матч. «Спартак» редко играет вторым номером, а с «Локо» могут из-за этого возникнуть проблемы», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу 23 ноября. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. В преддверии поединка «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей строчке.