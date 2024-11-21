Кокшаров: «Не нравится, когда меня сравнивают с Холанном»

Форвард сборной России Александр Кокшаров заявил, что ему не нравится сравнение с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Сначала я думал, что это прикольно, а сейчас мне вообще не нравится. Я ведь другой футболист, уменя свой путь, и мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Холанном», - цитирует Кокшарова «РБ Спорт».

19-летний Кокшаров пропустил около полугода из-за серьёзной травмы, вернувшись в общую группу осенью. За всё время Александр принял участие в 19 матчах «Краснодара», забил четыре гола и отметился одной голевой передачей. Контракт Кокшарова с родным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.