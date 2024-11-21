Легионер «Пари НН» Карич назвал единственного игрока, впечатлившего его в РПЛ

Словенский легионер «Пари НН» Свен Карич высказался о 36-летнем центрфорварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.
«Никто не произвёл сильного впечатления. Выделил бы разве что Дзюбу, потому что у него много опыта. Мне было тяжелее всего играть именно против него, - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний защитник сыграл шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом. После 15 проведенных туров чемпионата страны нижегородская команда набрала 15 баллов и располагается на десятой позиции в турнирной таблице.
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