«Динамо» устраивает шоу с командами Медиалиги: оправдан ли путь клуба РПЛ

Встречи московского «Динамо» с «Амкалом» стали поводом для дискуссий. И мнения по этому поводу совершенно разные.

Вот что думает об этом экс-форвард «бело-голубых» Дмитрий Булыкин:

«Стоит ли проводить такие матчи? Не вижу в этом смысла, но если «Динамо» видит, то можно проводить, проигрывать и потом придумывать причины, почему это произошло. Я не вижу особой пользы от таких встреч. Даже футболисты не настраиваются на эти матчи, большой риск плохо сыграть. Выходят селебрити, чтобы просто появиться на поле — мне кажется, это не совсем красиво с футбольной точки зрения. Может быть, для Медиалиги это хорошо. Может, «Амкал» заплатил деньги «Динамо», и они соглашаются на все эти матчи».

Но есть и другая сторона медали. Как бы то ни было, но сейчас профессиональный и медиафутбол всё чаще переплетаются друг с другом. Медиафутбол шагнул далеко вперёд, в командах много бывших профессионалов и есть место трансферам из разряда «не из дешевых». Да и такой ли уж любитель «Амкал», если клуб прошёл четыре этапа Кубка России. В составе этой команды есть футболисты с опытом игры в РПЛ и ФНЛ.

По-разному можно оценивать участие в матче Павла Деревянко и Евгении Медведевой. Кому-то это кажется смешным, кому-то – элементом шоу. Каждый по-своему прав. Но этот ход оправдал себя, так как на трибунах было более 18 тысяч на матче, носящем статус товарищеского. Был бы товарняк с условным «Текстильщиком» – была бы такая посещаемость? Вопрос риторический.

Можно сказать, что получилось удачно совместить футбол и шоу – эти два понятия совершенно не мешали друг другу. Тем не менее если со вторым было всё отлично, то с первым совершенно наоборот. Команда Лички выглядела очень блекло. Хорошо ещё, что соперник оказался не самым статусным, хотя и не самым слабым. Именно в таких встречах лучше всего делать выводы. Плюс игроки основного состава не выпали из игрового тонуса, да и ближайшие резервисты получили игровую практику.

К сожалению, плохая игра москвичей стала единственной ложкой дегтя. Вратарь «Динамо» Андрей Кудравец, ликвидируя выход Костюкова один на один, нанёс ему травму. И выглядело это жутко. Остаётся пожелать здоровья игроку «Амкала».

Данная игра заставляет задуматься. Да, хорошо, что медиафутбол развивается. Вероятно, через некоторое время уровень Медиалиги будет сопоставим с РПЛ. Настораживает то, что сегодняшние любители могут навязать борьбу сегодняшним профессионалам. Становится тревожно за последних. Всё-таки между профессионалами и любителями должна быть разница, если нет, то становится страшно за уровень наших лиг. И это не единственный повод для размышлений. Интересно, почему спонсоры куда охотнее смотрят в сторону Медиалиги, чем в сторону ФНЛ или второго дивизиона? Остаётся надеяться, что со временем мы получим ответы на эти вопросы.

Антон Карасевич