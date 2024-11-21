Названо имя судьи дерби «Спартак» - «Локомотив»

В грядущий уик-энд возобновятся поединки Российской премьер-лиги. В центральном матче 16-го тура чемпионата страны встретятся московские «Спартак» и «Локомотив».

Главным арбитром столичного дерби назначен Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За систему ВАР будут отвечать Артём Любимов и Роман Сафьян.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени. Перед этой встречей «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «железнодорожники» находятся на третьей позиции.