Представитель Койта рассказал, когда футболист вернётся в ЦСКА

Агент Мамаду Койта, представляющий интересы форварда московского ЦСКА Секу Койта, в беседе с представителями СМИ поведал о сроках возвращения своего брата в расположение «армейцев» из сборной Мали.

«Секу чувствует себя хорошо. Вчера утром он покинул столицу Мали Бамако. В течение сегодняшнего дня Секу должен прилететь в Москву», - передает слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний африканец провел 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По итогам первого круга чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице.