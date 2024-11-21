Газзаев оценил место ЦСКА в Премьер-лиге

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал положение «армейцев» в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Столичный клуб находится на шестой позиции.

«Меня не устраивает место, на котором находится ЦСКА. Команда должна претендовать на чемпионство. Недавно «армейцы» претендовали только на первое место, а второе считалось неудачей», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

После 15 туров Российской премьер-лиги подопечные Марко Николича набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на десять очков. В ближайшем матче ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Игра состоится в субботу, 23 ноября.