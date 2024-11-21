Карич рассказал, как решил перейти в «Пари НН»

Легионер «Пари НН» Свен Карич вспомнил о своем переходе в российский коллектив. Словенский футболист пополнил ряды нижегородского коллектива в середине сентября нынешнего года.
«Я был дома с семьей, когда позвонил агент и сказал, что есть хорошее предложение - от «Пари НН». Подумал и решил приехать. Уехать из Словении не было сложным решением», - передает слова защитника «РБ Спорт».
Карич подписал с нижегородским клубом трехлетнее трудовое соглашение, которое истекает в конце июня 2027 года. В нынешнем сезоне словенский футболист поучаствовал в восьми встречах, отметившись двумя забитыми мячами.
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