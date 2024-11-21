Шикунов: «Станкович уже обжёгся на «Локомотиве»

Александр Шикунов, ранее работавший спортивным директором московского «Спартака», поделился мыслями насчет поединка «красно-белые» и «Локомотива» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Станкович уже обжёгся на «Локомотиве». Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы», - передает слова Шикунова «Чемпионат».

Дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 23 ноября. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.

После первого круга Премьер-лиги «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Железнодорожники», в свою очередь, с 34 очками находятся на третьей строчке.