Кирьяков назвал команду-открытие сезона РПЛ

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре столичного «Локомотива» в текущем сезоне Премьер-лиги.
«Не ожидал, что «Локомотив» будет показывать такой хороший результат. Для меня это большая неожиданность. Команда может конкурировать с остальными, используя воспитанников. «Локомотив» - открытие», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.
По итогам первого круга Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 34 балла и занимают третью строчку в турнирной таблице. В ближайшем поединке команда Михаила Галактионова на выезде встретится со столичным «Спартаком». Дерби пройдет на «Лукойл Арене» 23 ноября.
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