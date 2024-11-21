Черчесов оценил игру «Локомотива»

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением об игре московского «Локомотива» в нынешнем сезоне.
«Я хожу, при возможности, на каждую домашнюю игру «Локо», вижу, что у них получается, но нужно понимать, что путь к первому месту длинный», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».
После 15 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В ближайшем матче «Локомотив» на выезде померяется силами со столичным «Спартаком».
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