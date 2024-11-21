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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нужна ли сборная России в нынешнем виде

21 Ноября 2024 • 09:20 Комментировать

Информация о том, что у сборной России есть сложности со спарринг-партнёром, заставила задуматься о смысле существования национальной команды.

Что будет, если сборную распустить

Если национальную команду распустить, то ничего не будет общего у болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Акрона». То есть уровень сплочённости болельщиков по всей стране резко упадёт.

Нельзя забывать о том, что этот бан временный. И если сборной не будет, то создавать это всё с нуля будет сложно. Да и сегодня то время, когда нужно подумать о болельщиках. На товарищеский матч против Кубы в Волгограде пришло 40 тысяч зрителей. За автографами к Самедову, Погребняку и Глушакову были космические очереди.

Самое интересное, что в любом городе, который не избалован большим футболом, ажиотаж будет аналогичным. Можно сказать с уверенностью, что народ в Саранске, Владивостоке, Нальчике и Воронеже пошёл бы на любую экзотическую сборную, с которой сыграла бы российская команда.

Если уж Миранчук за тридевять земель приезжает на таких соперников, то значит ему нужна эта сборная. Национальная команда – это атмосфера. Это то место, в которое хочется вернуться.

Нужно время

Есть ещё одна крамольная мысль – хуже уже не будет. Если сейчас в сборной удастся удержать какой-либо интерес, то завтра будет лучше. Представьте, какой азарт будет по всей стране у игроков, тренеров, журналистов и болельщиков, когда бан закончится.

Сборную нельзя распускать по следующим причинам: 1) у болельщиков разных российских клубов не будет общей точки соприкосновения; 2) бан имеет временную функцию; 3) матчи сборной собирают аншлаги в российских городах; 4) психологический момент: нет сборной – нет надежды; 5) сложно будет всё выстраивать с нуля, когда Россия вернётся на международную арену, а это обязательно случится.

Ну и самое главное – национальная команда в нынешнее время способствует сплочённости. Если не будет сборной, то можно позабыть о единении футбольного сообщества России.

Конечно, не всё так легко – особенно в психологическом плане. Сложно найти мотивацию, когда играешь против любительских команд. Не добавляет радости и та новость, что Россия, скорее всего,  не будет допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года.

В такой ситуации сложно найти золотую середину. Сборную забросить нельзя. Мотивации против имеющихся соперников найти невероятно сложно, а чувство неизвестности не даёт душевных сил.

Именно в нашей ситуации было бы легче, если в составе российской сборной было бы много легионеров. Вспоминается сбор сборной Бразилии, когда встреча соотечественников воспринимается как праздник. Но мы живём в другой реальности.

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Возможно, выходом из ситуации был бы сбор команды и встречи против любых оппонентов, но немного реже. Так будет меньше раздражения из-за соперников по товарнякам, ну и по сборной успеют соскучиться абсолютно все: сами игроки, тренерский штаб и болельщики.

Антон Карасевич

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