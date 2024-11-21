В состав «Динамо» вернётся нападающий

Марокканский форвард «Динамо» Эль-Мехди Маухуб готов принять участие в ближайшем матче своей команды. Об этом рассказал агент футболиста Анис эль-Мехди.

«Он готов сыграть против «Факела». Адаптация? Она проходит постепенно», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В рамках 16-го тура чемпионата России «Динамо» в гостях встретится в воронежским «Факелом». Матч пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

По итогам первого круга Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 30 баллов и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.