Нападающий Владислав Морозов, который выступает за португальскую «Ароку», может продолжить карьеру в чемпионате России. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 24-летним Морозовым интересуются несколько клубов Российской премьер-лиги.

За «Ароку» Морозов выступает с конца января текущего года после трансфера из минского «Динамо». В 11 официальных матчах за португальскую команду белорус не забил ни одного гола.

Владислав Морозов имеет за плечами 13 матчей за сборную Беларуси. В них форвард забил дважды. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Морозова в 500 тысяч евро.