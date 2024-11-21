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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Ароки» Морозов может оказаться в РПЛ эксклюзив

21 Ноября 2024 • 01:22 Комментировать

Нападающий Владислав Морозов, который выступает за португальскую «Ароку», может продолжить карьеру в чемпионате России. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 24-летним Морозовым интересуются несколько клубов Российской премьер-лиги.

За «Ароку» Морозов выступает с конца января текущего года после трансфера из минского «Динамо». В 11 официальных матчах за португальскую команду белорус не забил ни одного гола.

Владислав Морозов имеет за плечами 13 матчей за сборную Беларуси. В них форвард забил дважды. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Морозова в 500 тысяч евро.

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