Ветеран советской сборной и московского «Спартака», знаменитый Юрий Гаврилов, считает очень мало показательными последние товарищеские матчи сборной России, в которых она выиграла у сборной Брунея со счетом 11:0, а также у сборной Сирии со счетом 4:0. По мнению Гаврилова, смысла в играх с такими соперниками практически нет.

- Это несерьезно. Вы что сами не видите? 11:0 и 4:0, всё ясно, понятно, что команды нефутбольные. О чем там говорить? - вопрошает Гаврилов, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России лишена права выступать в официальных матчах в силу политической ситуации в Восточной Европе. С 2022 года на неё наложены станции по политическим мотивам.