​Лепёхин: «Матч со сборной Медиалиги может быть привлекательным»

Сборная России лишена права играть официальные матчи, поэтому активно подыскивает себе спарринг-партнёров для товарищеских встреч. Одним из них может стать команда Медиалиги - слухи о том, что игра между сборными России и сборной Медиалиги реальна, ходят уже давно.

Своим мнением о подобном сценарии поделился бывший защитник питерского «Зенита» Константин Лепёхин, он считает, что подобная вывеска привлечёт много зрителей:

- Если такие матчи проводить как шоу для зрителей, то можно и организовать такие игры. Сборная России может играть и с медийными командами, и со сборной РПЛ, и со сборными Первой, Второй лиг. И люди пойдут на такие матчи, - цитирует Лепёхина «ВсеПроСпорт».