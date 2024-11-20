​Колосков: «Уругвай - это не в Беларусь полететь»

В последнее время появились слухи, что сборная России в 2025 году может сыграть товарищеский матч со сборной Уругвая. Это будет очень серьезный соперник на фоне тех команд, с которыми приходилось играть доселе национальной команде России.

Однако почетный президент российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что договориться о матче будет не так-то просто ввиду плотного календаря уругвайской сборной:

- Дай бог, чтобы так было, но не надо забывать, что Уругвай — это все-таки не в Белоруссию лететь. Я уже забегаю вперед, но нужно понимать, где играем, в каких условиях, кто за что будет платить, не всё так просто. Организовать игру — это огромный труд, - цитирует слова Колоскова «ВсеПроСпорт».