Генич объяснил, почему «Спартак» убрал Амарала

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об увольнении Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».
«Последней каплей стала история с Кордобой. Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортдир должен стрелять если с промахом, то только с одним. А когда столько мимо - выводы могут последовать незамедлительно», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.
Напомним, что Амарал проработал в московском топ-клубе меньше года.
После 15 сыгранных туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 28 баллов и занимают пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков. Следующий матч «народная команда» сыграет против «Локомотива» на «Лукойл Арене».
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