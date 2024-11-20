Генич объяснил, почему «Спартак» убрал Амарала

«Последней каплей стала история с Кордобой. Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортдир должен стрелять если с промахом, то только с одним. А когда столько мимо - выводы могут последовать незамедлительно», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.