Газизов рассказал, получало ли махачкалинское «Динамо» предложения по Волку

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о голкипере клуба Давиде Волке.

«По Волку мы не получали официальных предложений, в случае предложения будем думать. Давид своим отношением к работе показывает, что он прогрессирует. На это и в сборной обратили внимание», - делится Газизов с Metaratings.

Напомним, что Волк во время минувшего ноябрьского сбора команды России впервые в карьере был вызван в национальную сборную.

В текущем сезоне на клубном уровне Волк провёл 18 матчей, в которых пропустил всего 16 голов в рамках официальных турниров. Шесть встреч отыграл на ноль.