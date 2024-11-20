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Газизов рассказал, получало ли махачкалинское «Динамо» предложения по Волку

20 Ноября 2024 • 22:10 Комментировать

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о голкипере клуба Давиде Волке.

«По Волку мы не получали официальных предложений, в случае предложения будем думать. Давид своим отношением к работе показывает, что он прогрессирует. На это и в сборной обратили внимание», - делится Газизов с Metaratings.

Напомним, что Волк во время минувшего ноябрьского сбора команды России впервые в карьере был вызван в национальную сборную.

В текущем сезоне на клубном уровне Волк провёл 18 матчей, в которых пропустил всего 16 голов в рамках официальных турниров. Шесть встреч отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов Давид Волк ещё теги
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