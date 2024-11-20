Черчесова не будут увольнять ещё как минимум месяц

Несмотря на провальные результаты сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова, российского специалиста увольнять пока что не будут. Дело в том, что в казахской федерации футбола грядут выборы и до того как выяснится, кто станет новым руководителем КФФ, никаких решений принято не будет. Выборы намечены на 20 декабря.

- До назначения нового президента движений не будет, - сообщает «ВсеПроСпорт».

При этом результаты Черчесова действительно очень плохи - всего лишь одно очко в шести матчах набрала сборная Казахстана в розыгрыше Лиги Наций и теперь покинула дивизион B.