Экс-игрок «Оренбурга»: «Футбол для Лички – это зрелище для болельщиков»

Бывший защитник «Оренбурга» Артём Мамин высказался о Марцеле Личке, который ныне возглавляет московское «Динамо» второй сезон подряд. Мамин играл под руководством чеха в уральском клубе.

«Для Лички футбол — это зрелище для болельщиков. Ему не нравится, чтобы команда оборонялась весь матч почти без моментов. Команда Лички должна уметь играть в атакующий футбол. А также не бояться быть с мячом, контролировать его», - вспоминает Мамин для «Чемпионата».

Московское «Динамо» в текущем сезоне завершило первый круг РПЛ на четвёртом месте. В прошлом сезоне столичный клуб едва не стал чемпионом России.