Назван лучший футболист «Динамо» в октябре

Стало известно имя лучшего футболиста московского «Динамо» по итогам октября. Индивидуальную награду получил 21-летний марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб.

По итогам голосования нападающий получил более 45 процентов голосов болельщиков. Вторым стал вингер Муми Нгамалё (26%), а третьим – полузащитник Хорхе Карраскаль (17%).

В прошлом месяц Маухуб принял участие в пяти встречах «бело-голубых». Марокканец записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

После 15 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.