Кузяев не хочет возвращаться в «Зенит»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не собирается переходить в «Зенит», об этом сообщил спортивный директор французского клуба Матьё Бодмер.

«Он не хочет туда переходить», - цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что питерский клуб ведёт переговоры о возвращении полузащитника уже в зимнее трансферное окно.

31-летний Кузяев принял участие в девяти матчах «Гавра» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 360 минут, и отметился одним забитым голом. Соглашение россиянина с клубом из Франции рассчитано до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость Далера оценивается в восемь миллионов евро.