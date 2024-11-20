Червиченко: «За место под солнцем нужно бороться»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает незначительной потерей то, что сборную России, скорее всего, не допустят до участия в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Накануне стало известно, что сборная России не включена в список участников жеребьёвки, то есть ее участие в этом отборе снова не планируется. По словам Червиченко, не факт, что подборочный турнир в целом пройдёт так, как мы привыкли:

- Судя по тому, как развивается политическая ситуация в мире, все это может привезти к новому витку конфликта. Если так и произойдет, еще большой вопрос, удастся ли проводить матчи в Европе, которая тоже может погрузиться в войну. Да, ситуация не самая приятная, но за свое место под солнцем надо бороться, - цитирует слова Червиченко «ВсеПроСпорт».

Напомним, что национальная команда России находится под санкциями с 2022 года из-за политической ситуации в Европе.