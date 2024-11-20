Стало известно, в каком случае в подмосковных «Химках» поднимут вопрос об отставке испанского главного тренера команды Франка Артиги. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», это случится, если в ближайших трёх турах команда не наберет хотя бы четыре балла.

«Химки» на данный момент с 12 баллами идут на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ. Отрыв от зоны вылета – всего лишь три балла. В трёх оставшихся турах первой части сезона подмосковному клубу предстоит сыграть с «Краснодаром» дома, столичным «Локомотивом» в гостях и московским «Динамо» в гостях. Все соперники представляют первую четвёрку турнирной таблицы и ведут борьбу за медали в текущем сезоне.