В «Ахмате» допускают проведение матча со сборной России

Рулевой грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского поединка против национальной сборной России.

«Если сборная России обратится в «Ахмат» для проведения товарищеского матча, то мы рассмотрим такой вариант. Думаю, любой клуб РПЛ рассмотрит такой вариант», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА. В ноябре команда Валерия Карпина сыграла два товарищеских поединка. Российские футболисты разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).