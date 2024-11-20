Пострадавший от нападения Евсеев вернулся к работе

Пострадавший от нападения злоумышленников наставник «Ленинградца» Вадим Евсеев вернулся к тренерской работе.

«Глаза уже получше, но на восстановление еще потребуется некоторое время. Сегодня действительно приступил к работе, однако о себе даёт знать ожог слизистой. Я очки ношу, чтобы не напрягать глаза», - говорит Евсеев Sport24.

Как добавил Евсеев, глаза – это не ноги, поэтому он работает.

Напомним, что несколько дней назад Евсеев и его ассистент пострадали в Астрахани от нападения двух вооруженных холодным оружием и перцовым баллончиком людей. Евсееву попали из баллончика в глаза.