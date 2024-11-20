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«Рубин» подшутил над Смоловым – в Казани разыграют часы

20 Ноября 2024 • 20:19 Комментировать
Рубин
...
Акрон
1 1.75 X 3.70 2 4.70
22.11 19:00

У форварда «Краснодара» Фёдора Смолова пропали часы в раздевалке, когда команда проводила гостевой матч Премьер-лиги против «Рубина» (ничья 1:1). На днях футболист объявил вознаграждение за информацию о пропавшем аксессуаре.

«Если у вас есть любая полезная информация, пишите в «Телеграм». За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», - писал Смолов в социальной сети.

Теперь «Рубин», будто бы подшучивая над Смоловым, в похожем стиле объявил о розыгрыше часов на ближайшем матче.

«22 ноября в Казани пройдёт розыгрыш часов. Если у вас есть желание выиграть их, приходите на матч «Рубин» - «Акрон». Без вознаграждения. Полная анонимность не гарантирована», - говорится в сообщении казанского клуба.

Матч «Рубин» - «Акрон» стартует 22 ноября в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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