Филимонов заявил, что не понял один трансфер «Спартака»

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о трансфере голкипера Александра Довбни в стан «красно-белых».
«Не понимаю, почему «Спартак» взял Довбню. Могу строить догадки и предполагать, но реальность может быть совершенно другой. Нет желания даже это комментировать», - передает слова Филимонова «Р-Спорт».
37-летний Довбня пополнил ряды «Спартака» минувшим летом на правах свободного агента. Он заключил с «красно-белыми» трудовое соглашение до конца текущего сезона.
По итогам первого круга Премьер-лиги «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице.
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