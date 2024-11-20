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Филимонов заявил, что не понял один трансфер «Спартака»

20 Ноября 2024 • 20:06 Комментировать

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о трансфере голкипера Александра Довбни в стан «красно-белых».

«Не понимаю, почему «Спартак» взял Довбню. Могу строить догадки и предполагать, но реальность может быть совершенно другой. Нет желания даже это комментировать», - передает слова Филимонова «Р-Спорт».

37-летний Довбня пополнил ряды «Спартака» минувшим летом на правах свободного агента. Он заключил с «красно-белыми» трудовое соглашение до конца текущего сезона.

По итогам первого круга Премьер-лиги «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице.

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