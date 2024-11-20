ЭСК рассмотрела победный гол ЦСКА в Самаре – судья прав

В недавнем матче пятнадцатого тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Победный гол команда Марко Николича забила на 84-й минуте, когда отличился Данил Круговой.

«Крылья Советов» обращались в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу гола Кругового. Момент был рассмотрен. ЭСК считает, что судья Иван Абросимов правильно засчитал взятие ворот самарского клуба.

Было установлено, что Круговой не нарушал правила в единоборстве с Ежовым. Комиссия считает, что игрок ЦСКА не толкал и не задерживал соперника, а естественно двигался в сторону мяча без отставления ноги в сторону движения соперника. Падение игрока обороны объясняется тем, что он сам споткнулся о ногу соперника, не рассчитав траекторию своего движения.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.