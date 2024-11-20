ЭСК рассмотрела ключевой момент матча «Локомотив» - «Факел»

В последнем туре первого круга Российской премьер-лиги «Локомотив» обыграл на своём поле «Факел» со счётом 2:1. Победный гол московская команда забила в концовке с пенальти. Воронежский клуб обратился по поводу того одиннадцатиметрового в экспертно-судейскую комиссию РФС. Ответ получен – судья Сергей Цыганок был прав.

Все члены комиссии согласились с тем, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Факела». В выводах говорится о том, что «рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела, игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полета мяча, контакт произошёл в области, которая считается наказуемой частью руки».

«Локомотив» после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла, а от «Краснодара» - на три.

В субботу, 23 ноября, «Локомотив» проведёт гостевой матч российского чемпионата против «Спартака».