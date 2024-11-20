ЭСК вынесла решение по отмене гола «Краснодара» в Казани

В пятнадцатом туре Российской премьер-лиги «Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. В концовке краснодарцы забили второй гол, однако он не был засчитан. Экспертно-судейская комиссия РФС оценила тот момент. Решение арбитра Сергея Карасёва было признано верным.

В выводе комиссии говорится о том, что Эдуард Сперцян выполнил подкат «на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности».

ЭСК считает, что речь идёт об опасном нападении, поэтому решение ВАР вмешаться, а также последующее решение отменить гол, является правильным.

«Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги после первого круга.