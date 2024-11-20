«Я многому научился у Карреры» — Мамин

Воспитанник «Спартака» Артём Мамин вспомнил этап своей карьеры под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

— Каррера тоже играл защитника, поэтому очень мне помогал. Он говорил о нюансах игры в обороне: о расположении корпуса, как правильно двигаться и перемещаться. Я многому у него научился, — приводит слова Мамина «Чемпионат».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. За это время он вместе с клубом стал чемпионом России и выиграл для «красно-белых» первый в истории Суперкубок страны.

Напомним, за основную команду «Спартака» Мамин принял участие только в двух играх, в которых не отметился голевыми действиями.

С 2019 года Мамин выступает за екатеринбургский «Урал».