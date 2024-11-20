ЭСК нашла грубую ошибку судьи в пользу «Зенита» – объяснение

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела момент, который произошёл в недавнем матче Премьер-лиги между «Ахматом» и «Зенитом». На 34-й минуте поединка при счёте 1:2 арбитр Артём Чистяков не назначил пенальти в ворота питерской команды после контакта мяча с рукой Матео Кассьерры в штрафной площади «сине-бело-голубых».

ЭСК единогласно считает, что арбитр должен был назначить пенальти. Отмечается, что ВАР должен был вмешаться и пригласить главного рефери к монитору.

По мнению членов ЭСК, контакт мяча с рукой Кассьерры был наказуемым, поскольку «рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь».

Счёт 1:2 в матче «Ахмат» - «Зенит» стал итоговым.