Масалитин – о словах Соболева: «Это неправильная психология для форварда»

Бывший российский форвард Валерий Масалитин не в восторге от недавних слов форварда «Зенита» Александра Соболева. Ранее он заявил, что не ставит себе в первоочередную цель забивать голы, так как главное для него – это победа собственной команды.

«Для нападающего это ошибочная психология. Ты должен нападать, забивать голы. Если форвард так говорит, то это неправильно. Ты будешь забивать – команда будет побеждать, а его слова прозвучали оправданием», - делится Масалитин с Legalbet.

Напомним, что в текущем сезоне после перехода в «Зенит» из «Спартака» Соболев забил два гола. Оба – в рамках Кубка России.