Павлюченко ответил, нужна ли в России улица в его честь

Бронзовый призёр чемпионата Европы Роман Павлюченко поделился мнением о том, стоит ли одну из улиц в России назвать в его честь.

«Улица Павлюченко точно не нужна. На улицу Титова или Аленичева я согласен (смеется). На улицу Павлюченко или Аршавина – нет. Гуса Хиддинка можно тоже туда же», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом было ногинское «Знамя», за которое он играл с 2019 года.

В настоящий момент 41-летний Павлюченко является тренером нападающих второй команды «Родины». По итогам завершившегося сезона команда заняла первое место во Второй лиге А дивизиона «Серебро».