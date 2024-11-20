Тикнизян: «Я бы пригласил Сперцяна в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в стан «железнодорожников».

«Я бы пригласил Эдика Сперцяна. С ним у меня хорошее взаимопонимание, но я понимаю, что это невозможно», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян надеется, что Сперцян переедет в Европу, потому что он уже готов выступать в сильнейших лигах.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 22 встречах с учетом всех турниров, забил шесть голов и стал автором трех ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 20 миллионов евро.