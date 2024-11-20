Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян: «Я бы пригласил Сперцяна в «Локомотив»

20 Ноября 2024 • 19:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в стан «железнодорожников».

«Я бы пригласил Эдика Сперцяна. С ним у меня хорошее взаимопонимание, но я понимаю, что это невозможно», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян надеется, что Сперцян переедет в Европу, потому что он уже готов выступать в сильнейших лигах.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 22 встречах с учетом всех турниров, забил шесть голов и стал автором трех ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 20 миллионов евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Наир Тикнизян Эдуард Сперцян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
19:39
«Я многому научился у Карреры» — Мамин
19:13
Тикнизян: «Я бы пригласил Сперцяна в «Локомотив»
18:59
Мостовой: Батраков бы не раскрылся, если бы Глушенков не ушёл из «Локомотива»
18:48
Силкин: «Как бы Батраков не стал вторым Захаряном»
18:08
Агент рассказал, есть ли предложения по Батракову из Европы
17:49
Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»
15:45
«Спартак» готов расстаться с форвардом
15:42
Раскрыты три трансферные цели «Спартака»
15:37
«Спартак» не отпустит Пруцева в другой топ-клуб РПЛ
14:32
«Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки способны давать результат» — Булыкин 1
14:04
Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой» 1
19 Ноября
19:23
Агент: «Маркиньос забьёт первый гол за «Спартак» «Локомотиву»
18:50
Камоцци оценил перспективы Станковича в «Спартаке»
17:40
Появилась новая информация о состоянии игрока «Спартака» Бабича
14:15
Агент ответил на вопрос об участии Бабича в дерби с «Локомотивом» 1
18 Ноября
20:43
Орещук — о Хлусевиче: «Тренер себе не враг, он всегда ставит сильнейших»
20:26
Радченко назвал два клуба РПЛ, которые стали для него открытием
19:45
Эштреков: «Локомотив» может побороться с «Краснодаром» за второе место в чемпионате РПЛ»
19:06
«Спартак» принял решение по Хлусевичу 2
17:45
Кирьяков — о проблемах «Спартака»: «Станковичу надо поломать голову»
15:35
В «Локомотиве» произошли изменения
14:30
Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»
14:20
Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
12:31
Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»
17 Ноября
20:42
«Хочется видеть больше российских игроков в составе «Спартака» — Ананко
19:10
Гуренко: «Локомотив» точно будет бороться за «золото»
18:50
«Батраков напоминает мне Модрича» — Гуренко
17:07
Дьяков назвал игроков, которых нужно продать «Спартаку»
16:38
Канчельскис объяснил, почему Батракова не будет в АПЛ
16:20
Глушаков: «Не понимаю, почему в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена и Мангаш»
16:07
Глушаков назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16 Ноября
18:53
Максименко: «Амарал всегда был с командой»
18:10
Тихий уверен, что Юран даст результат в «Спартаке»
16:49
Ананко верит в чемпионские амбиции «Спартака»
16:23
Аленичев выделил тройку главных людей в истории «Спартака»
16:15
Пименов: «Локомотив» остаётся в чемпионской гонке»
16:04
Павлюченко ответил, нужно ли Батракову и Глушенкову уезжать в Европу
15 Ноября
18:08
Максименко рассказал, как попал в «Спартак»
18:05
Аленичев резко ответил на вопрос о фильме про себя
17:41
Парфёнов объяснил, почему хотел бы, чтобы чемпионом РПЛ стал «Краснодар»
17:08
Сёмин — о Батракове: «Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ»
16:54
Максименко поведал о тренерских качествах Галактионова
16:46
Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком»
16:19
Кривцов признался, что болел за «Спартак»
16:09
Максименко — о дисквалификации Литвинова: «Я был удивлён, скажем мягко»
15:44
Нападающий «Спартака» Жозе хочет вернуться на родину
15:35
Максименко рассказал, как изменился в «Спартаке»
15:07
Глушаков оценил работу Станковича в «Спартаке»
14:48
Глушаков оценил игру Барко в «Спартаке»
14 Ноября
22:13
Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов
20:24
Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ
20:16
Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство
19:37
Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым
17:48
Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак» 1
17:11
Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»
16:06
Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
14:20
Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем
14:10
Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь
12:45
Глушаков рассказал, удалось ли Барко стать лидером «Спартака» и заменить Промеса 2
11:25
Самедов назвал сильные стороны Станковича как тренера
13 Ноября
20:12
Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
19:12
Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова
18:37
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом
18:10
Шикунов: «Пятое место «Спартака» — это безобразие и провал»
17:56
Геркус: «Никакого впечатления Амарал не оставил»
17:46
Корнеев оценил трансферную стоимость Пиняева
16:33
«Спартак» стал средней командой» — Орещук
15:10
Названы два трансфера «Спартака», которыми гордится Амарал 1
14:33
Пономарёв — о Дзюбе: «Если в этом возрасте ума нет, то и не будет» 1
14:10
Романцев объяснил, почему не воспринимает Барко
12 Ноября
20:47
Колыванов назвал тройку лучших бомбардиров первого круга РПЛ
20:13
Игрок «Спартака» был предложен турецким клубам
19:29
Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»
18:10
Ледяхов: «Станковичу надо дать поработать»
17:45
Колыванов назвал команду, которая удивила его в текущем сезоне РПЛ
17:34
Газзаев назвал двух самых ярких молодых игроков РПЛ
16:58
Шикунов: «Барко является открытием этого сезона РПЛ»
16:25
Ещенко считает, что внутри «Спартака» есть проблемы
16:14
Альшин: «Батраков — главный прорыв сезона»
15:57
Защитник «Локомотива» Ненахов оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ
15:22
Губерниев: «Локомотив» станет сильнее после паузы»
15:09
Рябчук ответил, сможет ли Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ
13:49
«Бонгонда должен знать историю «Спартака» — Шавло
11 Ноября
21:23
Стал известен московский клуб, на который ходят меньше всего в РПЛ 2024/2025
21:05
«Спартак» готов разорвать контракт с легионером 1
20:56
Тикнизян заявил, что «Локомотив» стал семьёй
20:35
Юран рассказал, хотел ли возглавить «Спартак»
19:28
«Спартак» претендует лишь на третье место» — Гладилин
19:15
Наумов назвал реальную стоимость Батракова
18:44
Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
18:34
Кечинов оценил работу Станковича в «Спартаке» на три с плюсом
18:11
Тикнизян ответил, есть ли лидерские качества у Батракова
17:58
Колосков дал оценку игре «Спартака»
17:39
«Спартак», «Зенит» и ещё 4 клуба РПЛ примут участие в Зимнем кубке РПЛ
17:30
Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство
17:30
Деменко: «Только Барко можно записать в актив Амаралу»
16:54
Максименко признался, что скучает по Промесу
16:50
Червиченко: «Зачем «Спартак» вообще брал этого Амарала - он на Угальде потратил столько, сколько мог заплатить за Кордобу»
16:24
Гладилин: «Уход Амарала обоснован, он тоже несёт ответственность за результат»
16:20
Мостовой назвал Батракова главным открытием сезона
15:47
«Спартак» займёт шестое место в РПЛ» — Канчельскис 1
14:47
Стало известно, сформировал ли «Спартак» трансферный бюджет на зиму
10 Ноября
20:41
Кечинов положительно оценил работу Амарала в «Спартаке»
09 Ноября
22:35
Канчельскис считает, что Батраков обладает задатками классного европейского футболиста
20:43
Червиченко: «Локомотив» умеет побеждать на характере»
20:35
Колосков: У Батракова есть футбольный талант, но этот талант надо развивать
19:40
«Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 млн евро» — Мостовой 1
18 Октября
18:37
Хоккейный «Спартак» перенёс игру из-за московского дерби футбольного «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси «Зенит» может выступить на международном турнире Ди Марию попросили выбрать между Месси и Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
20:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подшутил над Смоловым – в Казани разыграют часы
20:06 · Россия. Премьер-лига
Филимонов заявил, что не понял один трансфер «Спартака»
19:59 · Россия. Премьер-лига
ЭСК рассмотрела победный гол ЦСКА в Самаре – судья прав
19:55 · Россия. Премьер-лига
ЭСК рассмотрела ключевой момент матча «Локомотив» - «Факел»
19:40 · Россия. Премьер-лига
ЭСК вынесла решение по отмене гола «Краснодара» в Казани
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Я многому научился у Карреры» — Мамин
19:35 · Россия. Премьер-лига
ЭСК нашла грубую ошибку судьи в пользу «Зенита» – объяснение
19:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о словах Соболева: «Это неправильная психология для форварда»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко ответил, нужна ли в России улица в его честь
19:13 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Я бы пригласил Сперцяна в «Локомотив»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Батраков бы не раскрылся, если бы Глушенков не ушёл из «Локомотива»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Как бы Батраков не стал вторым Захаряном»
18:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Урала» назвал человека, без которого нельзя представить клуб
18:08 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, есть ли предложения по Батракову из Европы
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Такая колотушка, просто ужас»: «Москвичёв назвал игрока «Зенита» с самым сильным ударом»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Урала» Мамин: «Пока трудно сказать, какой Шатов тренер»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Лучший игрок РПЛ по числу точных передач играет в «Зените»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» или «Спартак»: Рожков выбрал новый клуб слухи
17:16 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший клуб РПЛ по числу точных передач
17:10 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Почём нынче любовь к Родине?»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Спаич готов вернуться в РПЛ
16:58 · Россия. Премьер-лига
В РФС назвали одну причину, по которой наказание судьи Безбородова оказалось таким суровым
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Химки» запросили 3,5 млн евро за вратаря у «Боавишты»
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов расстаться с форвардом слухи
Все новости