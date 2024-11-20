Мостовой: Батраков бы не раскрылся, если бы Глушенков не ушёл из «Локомотива»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился комментарием об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Мостовой считает, что Батракова заслуженно хвалят, ведь уже сейчас он стабильно играет на уровне Российской премьер-лиги.

— Летом все ругали «Локомотив» за продажу Глушенкова, но если бы Максим не ушел из «Локомотива», Батраков бы так не раскрылся, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На счету 19-летнего Батракова 11 забитых мячей и 8 результативных передач в 19 встречах во всех турнирах.

Первую часть сезона «Локомотив» завершил на третьем месте в чемпионате России, сумев набрать 34 балла. Отставание «красно-зеленых» от лидера таблицы составляет три очка.