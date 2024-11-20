Силкин: «Как бы Батраков не стал вторым Захаряном»

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

По мнению Силкина, Батраков демонстрирует взрослую игру, но нельзя забывать, что он еще очень молодой. Его есть за что хвалить, но это нужно делать правильно, считает специалист.

— «Локомотиву» повезло, что в их рядах есть такой футболист. Но как бы он не стал вторым Захаряном, нужно постараться не сделать этого, — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 19 встречах во всех турнирах, 11 раз поразил ворота соперников и сделал восемь голевых передач.