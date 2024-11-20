Агент рассказал, есть ли предложения по Батракову из Европы

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переезде игрока в Европу.

«По Батракову конкретных предложений из Европы не поступало. Были попытки через агентов собрать информацию об Алексее, но не более того», — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 19 встречах с учетом всех турниров, забил 11 голов и записал в свой актив восемь результативных передач.

Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.