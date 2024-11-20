«Такая колотушка, просто ужас»: «Москвичёв назвал игрока «Зенита» с самым сильным ударом»

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв, которого уральский клуб арендовал у «Зенита», назвал игрока петербургского клуба с самым сильным ударом.

«Хороший удар у Мантуана, говоря про пенальти. А вообще - у Изидора, такая колотушка! Ужас. Однажды мяч на линию вратарской поставил после тренировки и решил выбить как вратарь. Чуть чужой штрафной мяч не прилетел, словно из пушки», - делится Москвичёв с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что этот сезон Вильсон проводит в Англии. Он защищает цвета «Сандерленда» из Чемпионшипа. Суммарно у француза набралось за 12 матчей пять забитых голов. «Чёрные коты» в турнирной таблице размещаются на первом месте с 31 баллом.