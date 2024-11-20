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Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

20 Ноября 2024 • 17:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном возвращении Станислава Черчесова в «Спартак».

— Не могу так сказать. Но все возможно! Смотрят же, как человек работает. Сейчас трудно сказать, где он окажется, — приводит слова Тарханова Legalbet.

В настоящий момент 61-летний Черчесов является наставником сборной Казахстана. Под его руководством команда провела уже шесть матчей, в которых не смогла забить ни одного мяча.

Напомним, Черчесов был главным тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год. В 45 встречах «красно-белые» одержали 24 победы, 13 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

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