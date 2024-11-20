Защитник «Урала» Мамин: «Пока трудно сказать, какой Шатов тренер»

Защитник екатеринбургского «Урала» Артём Мамин высказался об Олеге Шатове, как о тренере. Молодой специалист с недавних пор исполняет обязанности главного тренера «шмелей».

«Олег Александрович пока провёл не так много занятий, поэтому пока трудно сказать, каков он как тренер. Но видно, что эмоциональный и требовательный. Он легенда уральского футбола», - делится Мамин с «Чемпионатом».

Напомним, что «Урал» в этом сезоне представляет Мелбет-Первую лигу. У екатеринбургского клуба за два тура до конца летне-осенней части сезона – третье место турнирной таблицы. В двух матчах при Шатове уральцы победили.