Лучший игрок РПЛ по числу точных передач играет в «Зените»

Названы лучшие игроки текущего сезона Российской премьер-лиги по числу точных передач. По информации «Рустат», возглавил этот список бразилец Нино из «Зенита».

Так, у легионера центра обороны петербуржцев набралось 949 точных передачи, 93 процента от всех. На втором месте разместился защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, у серба 924 передачи и лучший процент среди лучших по этому показателю – 94.

На третьем месте – вновь игрок «Зенита», на этот раз Дуглас Сантос (911). Чуть-чуть отстал от него его одноклубник Вильмар Барриос (906). Пятёрку лидеров по передачам замкнул Максим Осипенко из «Ростова» (883).